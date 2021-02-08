Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 февраля 2021 года увеличилось на 65 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 65 человек, с начала периода - 36 111.

Из общего числа болеющих госпитализировано 338 жителей, 19 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 9 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 388 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 71-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 476 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 59 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 13; Ноябрьске, Муравленко и Приуральском районе - 8; Салехарде - 7.

Далее идут: Губкинский - 5; Надымский район - 4; Лабытнанги - 3.

Замыкают список: Пуровский район - 2 и Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 508 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 157 человек, за весь период - 33 159.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 916 человек с COVID-19, с начала периода - 3 983 197. Выздоровевших - 15 881, за весь период - 3 472 091. Умерших - 407, с начала периода - 77 068.