Врачи Салехардской ОКБ спасли жизнь недоношенному младенцу, родившемуся в чуме

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Врачи Салехардской ОКБ спасли жизнь младенцу, родившемуся в чуме. Вызов поступил накануне в диспетчерскую санитарной авиации окружной больницы. Помощь требовалась беременной женщине, которая жаловалась на боли в животе.

Не медля ни секунды, бригада медиков в составе акушера-гинеколога Дианы Ельцовой, неонатолога Натальи Фадеевой и фельдшера Вадима Немтина отправились на вызов. С собой они захватили нужные медикаменты, аппарат ИВЛ и кювез для новорожденных

Добираться до чума пришлось сквозь метель на вертолете и снегоходе. Оказавшись на месте, врачи приступили к осмотру пациентки: срок беременности оказался всего около 33 недель, но, несмотря на это, родовая деятельность уже началась.

Кроме того, ситуацию осложняли погодные условия - температура воздуха в чуме была неблагоприятной для появления на свет недоношенного ребенка. Тогда родственники роженицы стали активно помогали врачам: согревали пеленки и растопили печь.

Благодаря высокому профессионализму команды медиков, малыш благополучно появился на свет. После этого маленького ямальца и его маму немедленно доставили в перинатальный центр Салехардской ОКБ.

Весь путь до Салехарда недоношенный малыш находился на кислородной поддержке. Отметим, что имеющееся современное оборудование ямальской санавиации позволяет проводить весь спектр жизнеобеспечивающих манипуляций на борту вертолета.

-Роды вне условий стационара - это всегда риск, но такое тоже случается. Нам нужно было создать условия, максимально схожие с внутриутробными, так как ребенок появился на свет раньше положенного срока. Поддержание нужной температуры тела у ребенка - это очень важно, особенно во время транспортировки. Но мы справились, - поделилась врач-неонатолог Салехардской ОКБ Наталья Фадеева.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, находясь под наблюдением врачей перинатального центра Салехарда.

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