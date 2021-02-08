В Салехарде компания обманула четырех подростков, отказавшись выплачивать им зарплату

Прокуратура Салехарда организовала проверку о нарушении трудовых прав несовершеннолетнего. С такой просьбой обратился один из родителей обманутого подростка.

В итоге было установлено, что прошедшим летом четверо ребят трудились разнорабочими в ООО «Арктик медиа». При этом организация не только не оформляла никаких трудовых отношения с несовершеннолетними, но и оставила их без денег. Руководство так и не выплатила заработную плату, включающую компенсацию за задержку зарплаты и неиспользованный отпуск. Кроме того, страховые взносы и налоговые отчисления тоже небыли произведены

В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил в отношении должностного и юридического лица административные дела по ч. 4, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации),

Кроме того, в суд направлены исковые заявления о признании отношений с детьми трудовыми, взыскании заработной платы, компенсации за задержку выплаты окончательного расчета и неиспользованный отпуск, возложении обязанности по перечислению в соответствующие фонды страховых взносов и налоговых отчислений.

На данный момент требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 226 тысяч рублей. По искам прокуратуры в пользу детей взыскано 306 тысяч рублей.