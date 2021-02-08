В Надыме мусор из дворов вывели только после вмешательства прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура проверила исполнение требований жилищно-коммунального законодательства относительно содержании придомовой территории.

В итоге было установлено, что ООО «Гардарика» и ООО «УК Консьержъ» длительное время не вывозили с площадок четырех многоквартирных домов снег бытовой и строительный мусор, а также не чистили кровли крыш от наледи.

В связи с этим прокурор внес руководителям управляющих организаций представления, а также возбудил в отношении самих УК и их директоров административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

На данный момент все нарушения устранены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.

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