Безработные ямальцы могут получить 150 тысяч рублей на открытие своего дела

Фото: правительство ЯНАО

Безработным жителям Ямала, желающим открыть собственное дело, предоставляется единовременная финансовая помощь в 150 тысяч рублей. Оказывает материальную поддержку служба занятости населения.

Чтобы получить деньги, необходимо выполнение следующих условий:

- признание безработным;

- подача заявления на получение финансовой помощи;

- подготовка бизнес-плана и успешная его защита.

-В рамках самозанятости безработным гражданам, желающим открыть собственное дело, также предоставляются консультации, рекомендации, методические пособия по основам предпринимательской деятельности и бизнес-планированию, оказывается помощь в составлении бизнес-планов. При необходимости служба занятости населения организовывает обучение навыкам предпринимательской деятельности, - рассказал заведующий сектором развития рынка труда департамента занятости населения автономного округа Илья Гурский.

Отметим, что в 2020 году при содействии ямальской службы занятости населения 164 человека открыли собственное дело. Такая мера поддержки расширяет возможности занятости безработных и способствует развитию сфер услуг и торговли на Ямале, особенно в сельской местности.

Кроме того, безработным гражданам, открывшим собственное дело, выплачивается финансовая помощь на организацию рабочего места и трудоустройство безработного гражданина. Размер помощи также составляет 150 тысяч рублей.

Консультацию можно получить в департаменте занятости населения ЯНАО по телефону: 8(34922)4-33-90.

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