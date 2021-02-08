На Ямале закрыты все зимники, некоторые участки дорог и переправа между городами

Фото: дороги и транспорт Ямала

На ямальских трассах, расположенных в окрестностях Салехарда, продолжает бушевать стихия, внесшая свои коррективы в работу зимников и автомобильных дорог.

В связи с сильной метелью и ограниченной видимостью закрыто движение на автомобильной дороге Надым-Салехард и подъезд к селу Аксарка. Такая же ситуация на автодорогах Салехард-Лабытнанги и Лабытнанги-Харп.

Дежурная техника работает в усиленном режиме. Дорожники просят жителей не выезжать на данные участки дороги до улучшения погодных условий и открытия движения.

Что касается зимников, то движение по ним также приостановлено: Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, Коротчаево - Красноселькуп и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги тоже закрыта для всех видов транспорта.

За обстановкой на региональных трассах следят сотрудники филиалов дирекции дорожного хозяйства. Дорожная техника приведена в режим повышенной готовности. Также будут приняты дополнительные меры по недопущению выезда на зимние автодороги в объезд КПП.

Получить оперативную информацию о работе зимников и автомобильных дорог можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте. Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.