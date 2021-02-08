Новоуренгойская экологическая станция превратится в этнопарк с северными животными

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в Новый Уренгой. Вместе с главой города Андреевым Вороновым он посетил Детскую экологическую станцию.

В учреждении проходят дополнительные занятия по естественно-научным дисциплинам. Их посещает около тысячи детей, в том числе с особенностями здоровья, а в зоопарке станции содержится 86 видов животных.

Однако самому зданию больше 30 лет и оно нуждается в серьезной реконструкции.

-ДЭС располагается в приспособленном помещении детского сада «Лада». Зоопарку необходимо свое собственное просторное помещение для содержания и разведения животных, пополнения коллекции экспонатов. Перегруженность в выходные дни создает неудобства для гостей и обучающихся, - сообщил градоначальник.

Также, по его словам, начинается проектировка образовательного центра с полноценной инфраструктурой для проведения образовательных, культурных и научных мероприятий. В планах - создать современный образовательный центр на базе станции, который объединит ее с зоопарком и станет туристическим объектом - этнопарком с северными животными.