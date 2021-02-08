В Муравленко водитель газели устроил аварию с двумя автомобилями

Фото: МЧС России по ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.

Одна из аварий случилась 7 февраля на 371 километре трассы Сургут-Салехард. Около 11:24 водитель «ГАЗ», решив обогнать впереди ехавшую машину, не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с автомобилем «Вольво», движущимся во встречном направлении. Далее «ГАЗ» отбросило на попутно ехавший «Хендай». В результате аварии водитель и пассажир «ГАЗ» госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Еще одна авария произошла 7 февраля на улице Обская в Лабытнанги. Около 04:15 водитель «Киа», существенно превысив скорость и не учтя погодные условия, врезался в уличный фонарь, а затем - опрокинулся. В результате случившегося водитель и его пассажир получили различные травмы.

Отметим, что с начала 2021 года на ямальских дорогах зарегистрировано 575 ДТП, в которых 7 человек погибли и 36 травмированы, в их числе 2 детей.