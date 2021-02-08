Фото: правительство ЯНАО

В Губкинском открылся центр «Мой бизнес», созданный в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. В торжественной церемонии принял участие и глава региона Дмитрий Артюхов. Напоминаем, что входе рабочей поездки он также открыл в городе детский сад и вручил новоселам ключи от новых квартир.

Центр будет работать в режиме «одного окна». Представители бизнеса смогут получить здесь комплекс услуг: регистрацию предприятия, оформление заявок на обучение и подбор подходящих финансовых продуктов. Отдельным направлением деятельности будет индивидуальное сопровождение инвестиционных проектов и работа с потенциальными инвесторами. Для этого в структуре предусмотрен инвестиционный менеджер.

-В нашем офисе предприниматели могут бесплатно воспользоваться переговорной комнатой, для них оборудованы рабочие места с оргтехникой и интернетом. Также здесь можно проводить мероприятия. Мы всегда готовы расширять наш спектр услуг по запросам предпринимателей, - отметил руководитель агентства Ямала «Мой бизнес» Евгений Жирнель.

Отметим, что другие офисы центра уже работают в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. До конца года откроются представительства в Лабытнанги, Надыме и Тарко-Сале.