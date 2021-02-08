Надымчане обеспокоены судьбой панно на торце дома по улице Комсомольской

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети ВКонтакте

В Надымском районе начинается масштабный проект по реновации микрорайонов. Так, пилотной площадкой выбран шестой микрорайон - один из первых, построенных в городе.

На прошлой неделе его жители могли принять участие в заочном голосовании собственников квартир по вопросу обновления фасадов домов в рамках комплексного благоустройства.

Как оказалось, многие обеспокоены судьбой панно на торце дома №27 по улице Комсомольской.

-Демонтировать его все же придется, чтобы оценить состояние элементов и отремонтировать под ним стену. Привлечем к работе экспертов. От их решения будет зависеть, вернется ли панно на стену дома. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы его сохранить, - рассказал глава города Дмитрий Жаромских.

Также он добавил, если это окажется невозможным, то будут найдены другие способы сохранить объект, например, передать памятный символ в городской музей.

Кроме того, глава муниципалитета обещал взять данный вопрос на личный контроль, а также делиться последними новостями и результатами экспертиз.