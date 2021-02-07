Фрагменты ракеты «Союз-2» были найдены в ямальской тундре

Тундра с высоты Фото: Виктория Стеблова

В пресс- службе правительства ЯНАО сообщили, что в тундре быди найдены отделяющиеся части ракеты «Союз-2». В прошедший вторник, 2 февраля, Ракета «Союз-2» начала свое движение с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Такое явление на Ямале происходит не редко. Ямальцы уверяют, что части космических кораблей приземляются на арктические просторы ежегодно.

Отделяющиеся фрагменты приземлились на дальнем расстоянии от жителей Ямала, пострадавших не было. Перед запуском ракеты, сотрудники окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с представителями других ведомств довели до сведения граждан информацию об эвакуации граждан из опасного района. Всего было эвакуировано 11 человек, остальные граждане выехали самостоятельно.

В настоящее время, радиационный фон в близи фрагментов ракеты находится в норме. Местные жители вернулись к обычной жизни.