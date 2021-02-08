Погода на Ямале на 8 февраля: снег и сильный ветер

Погода на Ямале на 8 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 8 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, и снег. Днем -22, ночью -24. Ветер 15-22 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -17. Ветер 8-13 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -16, ночью -18. Ветер 8-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -16, ночью -23. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -14, ночью -17. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -21, ночью -23. Ветер 14-22 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -13, ночью -20. Ветер 8-12 м/с.