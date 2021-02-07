В Новом Уренгое во время рейда «Водитель-пешеход» были выявлены нарушители ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 18 водителей

На Ямале прошло рейдовое мероприятие «Водитель – пешеход» направленное на безопасность на дорогах. Целью данного рейда стало сокращение дорожно - транспортных происшествий с участием пешеходов. В городе Новый Уренгой за прошедший год зарегистрировано 20 наездов на пешеходов, из них с участием детей - 3 ДТП, по вине самих пешеходов зарегистрировано 6 ДТП. В январе 2021 года уже совершено 2 наезда на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, в которых 1 человек получил травмы.

Во время проведения рейдового мероприятия, маршруты патрулирования ДПС были максимально приближены к образовательным учреждениям и наиболее опасным пересечениям транспортных и пешеходных потоков. Сотрудников ГИБДД обратили свое внимание не только на водителей, но и пешеходов.

За время рейда были пойманы 5 пешеходов, которые нарушили ПДД. К сожалению, были выявлены и водители, которые также нарушили правила и не уступили дорогу пешеходам. В следствие этого, было составлено 3 административных материала. Только за январь 2021 за непредоставление преимущества в движении пешеходам сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности 18 водителей, а также выявлено 34 пешехода-нарушителя.