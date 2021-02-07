Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 февраля 2021 года увеличилось на 62 человека

Covid-19 Фото: Виктория Стеблова

В ЯНАО зарегистрировано за сутки 62 человек с новым коронавирусом. 169 человек выздоровели. 319 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 19 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 9 – на ИВЛ. 2 739 проведенных тестов.

Фото: Оперштаб Ямал

По последним данным статистики оперативного штаба на 7 февраля 2021 года в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 36 046 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 33 002 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 387 человек.

За сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

53 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО:

Новый Уренгой – 5 (за весь период – 6 186);

Ноябрьск – 2 (за весь период – 4 037);

Салехард – 12 (за весь период – 3 316);

Надымский район – 5 (за весь период – 3 237);

Пуровский район – 2 (за весь период – 3 143);

Муравленко – 8 (за весь период – 2 742);

Губкинский – 9 (за весь период – 2 625);

Лабытнанги – 2 (за весь период – 1 846);

Тазовский район – 2 (за весь период – 1 102);

Ямальский район – 2 (за весь период – 836);

Шурышкарский район – 4 (весь период – 436).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Летальный случай: Пуровский район, женщина, 81 год.