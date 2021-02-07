Сотрудники ямальского МЧС покоряют бездорожье

Фото: МЧС Ямал

Старший пожарный 6 пожарно-спасательной части города Муравленко Полищук Николай, рассказал о своем увлечении соревнованиями по трофи-рейдам.

Такой любительский спорт смущает серьезностью происходящего во время соревнований. Для того, чтобы преодолеть бездорожье на полноприводном автомобиле, водитель должен обладать не только профессиональными навыками, но и стрессоустойчивостью. Препятствия на местности, жесткие рамки правил, сильные соперники - все это часть соревнований.

Николай «испытывает свою удачу» на протяжении 10 лет. В «Битве под Сайгоном-2018» в Сургутском районе, в финале Кубка Югры и Ямала по трофи-рейдам в экипаже с Никитой Лысым завоевал Кубок Югры и Ямала в категории «Спорт».

Помимо этого, сотрудник МЧС дважды становился серебряным призёром этих соревнований.

- На различных соревнованиях нюансы могут быть разными, но суть одна: за ограниченное количество времени, необходимо по выданным организаторами GPS координатам найти максимальное количество контрольных пунктов. Есть такие локации, где не только сфотографироваться – добраться вплавь хлопотно. Но по условиям гонки точка считается взятой, если одной рукой пилот держится за свой транспорт, другой – за отметку, а я, как штурман, должен все это запечатлеть, иначе никто не поверит,- поделился мужчина.

Николай спасает людей даже в свободное от работы время. Летом 2019 года, потерялся рыбак. Спасатель вместе с другом, откликнулся на призыв о помощи поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

На своей личной машине, в труднопроходимой болотистой местности, мужчины отыскали потерявшегося рыбака и доставили его к месту сбора спасателей.

- Радость от спасения человека, слезы счастья у родственников – ради этого стоит пожертвовать своим личным временем. Если кто-то нуждается в помощи, это становится выше всего, - вспоминая историю, рассказал Николай.