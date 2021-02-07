В городе Ноябрьске возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

С действиями мошенников 4 февраля 2021 года столкнулись ямальцы. Два жителя города Ноябрьск обратились в дежурную часть полиции.

Первая потерпевшая рассказала, что ей на телефон поступил звонок и некий мужчина поинтересовался, узнала ли она его. Злоумышленник, не дождавшись ответа, рассказал, что его положили в больницу на лечение и ему нужна финансовая поддержка. Женщина, подумав, что это ее знакомый, перечислила на продиктованный номер банковской карты 10 тысяч рублей. Позже, когда она узнала, что все ее знакомые здоровы, потерпевшая написала заявление в полицию.

Вторая ситуация произошла 3 февраля 2021 года. Мужчина, в поиске работы, разместил в интернете объявление об услугах водителя на личном автомобиле. На следующий день ему позвонил злоумышленник, представился работником администрации и сказал, что нуждается в услугах водителя. После этого, мошенник попросил купить алкоголь и пополнить телефонные счета, которые он продиктует, обещая вернуть деньги при встрече. Спустя время, обманутый мужчина узнал, что звонивший ему человек в администрации не работает. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в отделение полиции. Материальный ущерб общения с лжесотрудником Администрации составил 11 300 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали, что по данным фактам отделом следствия и дознания ОМВД России по городу Ноябрьску возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.