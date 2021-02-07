Погода на Ямале на 7 февраля: снег и порывистый ветер

Эстетика зимы Фото: Виктория Стеблова

На Ямале, 07 февраля 2021 года, прогнозируются неблагоприятные погодные явления связанные с усилением ветра, местами по всему округу порывы ветра ночью 16-21 м/с, днем 19-24 м/с.

В субботу, 7 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде снег. Днем -25, ночью -30. Ветер 15-20 м/с.

Ноябрьск: снег. Днем -7, ночью -13. Ветер 3-6 м/с.

Надым: снег. Днем -18, ночью -18. Ветер 9-11 м/с.

Новый Уренгой: снег. Днем -21, ночью -16. Ветер 5-10 м/с.

Губкинский: снег. Днем -15, ночью -4. Ветер 7-8 м/с.

Тарко-Сале: снег. Днем -18, ночью -7. Ветер 9-10 м/с.

Лабытнанги: снег. Днем -25, ночью -22. Ветер 11-14 м/с.

Фото: МЧС Ямал

На Руси в этот день праздновали день Григория Богослова. Люди верили, что по погоде в этот день можно определить погоду следующих сезонов. Считается, какая погода 7 февраля будет в первой половине дня — такая будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, погода после обеда до вечера предскажет погоду на вторую половину зимы.