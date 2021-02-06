В Тарко-Сале нашли два незаконно установленных игровых терминала. Фото: Ольга Крыльцова

В октябре 2020 года полицейские по двум адресам в городе Тарко-Сале выявили факты незаконной организации и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Было возбуждено административное производство.

Стражи порядка узнали, что игровые терминалы принадлежат одному из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированному в Москве. С мест совершения административного правонарушения изъято два игровых терминала.

– В декабре 2020 года мировой судья Пуровского районного суда постановил ООО признать виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения – игровых терминалов, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Постановление об административном правонарушении вступило в законную силу в феврале 2021 года.