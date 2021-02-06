Юные салехардцы заняли призовые места на международном конкурсе. Фото - salekhard.org.

Юные воспитанники детской школы искусств им. Е. Образцовой показали отличные результаты на XXI международном конкурсе музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» (Республика Беларусь, Минск). Илья Клипперт и Ярослав Лопатин стали лауреатами 1 степени в номинации «Народный вокал» в возрастной группе «11-12 лет» и «9-10 лет» соответственно. Руководитель – Ольга Вохмянина, педагог высшей квалификационной категории.

11-летний Илья учится во втором классе по программе «Музыкальный фольклор». Является победителем всероссийских и международных фестивалей и смотров. На конкурсе исполнил русскую народную песню «Выйду на улицу». Ярославу 9 лет, четыре из которых он обучается по программе «Музыкальный фольклор». Также неоднократно становился лауреатом конкурсов различных уровней. Победу ему принесла композиция «Что ж ты, роза».

Полина Рогова заняла 2 место в номинации «Инструментальное творчество. Фортепиано» в возрастной категории «13-15 лет». Подготовила девушку Ирина Коноплина, педагог первой квалификационной категории.

Лауреатство 2 степени в возрастной группе 4-8 лет в номинации «Фортепиано. Дебют» завоевали Владлена и Валерия Самаровы во всероссийском конкурсе «Рождественский Петербург». Девочки – участницы многих творческих конкурсов. Руководитель – Ирина Коноплина.

I всероссийский конкурс-фестиваль «Зимняя феерия талантов» принёс 10 дипломов разного достоинства. Полина Жижина в номинации «Струнные инструменты. Скрипка» награждена Гран-при (возрастная категория 7-9 лет). Дипломом 1 степени отмечена Варвара Калошкина в номинации «Народные инструменты. Гитара» (возрастная категория 7-9 лет). Дипломы 2 степени получили Валерия Леонтьева в номинации «Инструментальное искусство. Фортепиано» (возрастная категория 10-12 лет), Елена Кропочева в номинации «Академическое пение» (возрастная категория 13-15 лет), Василиса Вершинина в номинации «Инструментальное искусство. Фортепиано» (возрастная категория 10-12 лет), Дмитрий Майлатов в номинации «Народные инструменты. Гитара» (возрастная категория 10-12 лет), Родион Сабенов в номинации «Народные инструменты. Балалайка» (возрастная категория 13-15 лет). Призёрами 3 степени стали Варвара Плесовских в номинации «Академическое пение» (возрастная категория 4-6 лет), Матвей Колпаков в номинации «Народные инструменты. Балалайка» (возрастная категория 13-15 лет), Илья Питиримов в номинации «Академическое пение» (возрастная категория 13-15 лет).