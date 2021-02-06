Школьники из Салехарда готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку. Фото - salekhard.org.

10 февраля более 630 салехардских девятиклассников из шести школ города примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Оно служит допуском к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования.

– Собеседование проводится, чтобы оценить, насколько хорошо дети владеют русским языком, проверить навыки грамотного оформления высказываний и умения ясно излагать свои мысли. Испытание состоит из четырёх заданий: чтение текста, его пересказ, монолог и диалог с экзаменатором, – рассказала начальник департамента образования города Оксана Казыева.

Стало известно, что на выполнение заданий каждому участнику собеседования будет отведено в среднем 15-16 минут. Заходить в аудиторию для сдачи они будут по одному.

Оценивать ответы участников по установленным критериям будет эксперт – учитель русского языка и литературы. Оценка выполненных заданий будет осуществляться по системе «зачёт»/«незачёт». Для получения итогового «зачёта» необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных.

Напомним, что итоговое собеседование для выпускников 9 классов было введено в России как обязательное испытание в 2019 году.