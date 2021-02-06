После вмешательства прокуратуры Тазовского района работнику компании выдали зарплату. Фото: Ольга Крыльцова

После вмешательства прокуратуры Тазовского района работнику ООО «Метелица» выдали зарплату. Ведомство провело там проверку исполнения требований трудового законодательства.

Установлено, что организация имеет задолженность перед несовершеннолетним работником по заработной плате и компенсации неиспользованного отпуска в общем размере более 31 тысячи рублей.

– Прокурор района в адрес руководителя компании внес представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела, – сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.