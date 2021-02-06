В Пуровской врачебной амбулатории идет капитальный ремонт. Фото - Администрация Пуровского района.

В Пуровской врачебной амбулатории впервые за 20 лет идет капитальный ремонт. Строительные работы начались еще осенью прошлого года, а завершить их планируют в октябре. Здание построено более 20 лет назад и капитальныи ремонт в нем проводится впервые.

– Ремонтные работы ведутся постепенно, чтобы пациенты и медицинские работники испытывали как можно меньше неудобств. Пока облагораживают левую часть здания, в правои части продолжается прием пациентов. В течение года в амбулатории планируется заменить кровлю и фасад, утеплить перекрытия, обновить инженерные коммуникации, установить узлы уче та, провести внутреннюю отделку помещении , заменить двери, – рассказали в Тарко-Салинской ЦРБ.

Стало известно, что ремонтные работы проведут и на техническом этаже, где для предотвращения сезонных подтоплении выполнят гидроизоляцию и забетонируют полы. Внутри и снаружи здания установят систему видеонаблюдения, а также обеспечат доступность учреждения для маломобильных категории граждан. После завершения ремонтных работ пребывание в здании врачебнои амбулатории станет значительно комфортнее и безопаснее.