Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 февраля 2021 года увеличилось на 61 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 35 984 человека.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, за минувшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 35 984), 189 человек выздоровело (за весь период – 32 833), 319 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 20 пациентов – в тяжелом состоянии, 9 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 4653 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 338 437).

За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 461). 50 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 30 523): Новый Уренгой – 8 (за весь период – 6181), Ноябрьск – 2 (за весь период – 4035), Салехард – 6 (за весь период – 3304), Надымский район – 4 (за весь период – 3232), Пуровский район – 10 (за весь период – 3141), Муравленко – 4 (весь период – 2734), Губкинский – 6 (за весь период – 2616), Лабытнанги – 3 (весь период – 1844), Приуральский район – 7 (за весь период – 769). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Летальный случай: Ноябрьск, мужчина, 77 лет.

За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 человек.