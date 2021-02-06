Погода на Ямале на 6 февраля: сильный ветер и снег

На Ямале ожидается сильный ветер и снег. Фото: Вадим Бегун

В субботу, 6 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, небольшой снег. Днем -29, ночью -34. Ветер 7-12 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, сильный снег. Днем -4, ночью -19. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно, сильный снег. Днем -24, ночью -28. Ветер 5-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, снег. Днем -27, ночью -35. Ветер 3-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, сильный снег. Днем -14, ночью -27. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, сильный снег. Днем -17, ночью -30. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, небольшой снег. Днем -28, ночью -31. Ветер 7-12 м/с.

Муравленко: пасмурно, сильный снег. Днем -8, ночью -23. Ветер 2-6 м/с.

В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: "Какова Аксинья - такова весна". "Если на Аксинью вёдро (хорошая погода) - весна будет красная (хорошая)". Наши предки говорили: "На полузимницу дорогу переметает - корм подметает". Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.