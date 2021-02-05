Более 140 семей Губкинского переедут из аварийных домов в новые квартиры

ФОТО: правительство ЯНАО

В ходе рабочий поездки в Губкинский глава округа Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир жителям аварийного фонда. На данный момент в городе сданы три дома под переселение, в них переедет 141 семья.

-У нас взята очень высокая планка строительства нового жилья для расселения аварийного фонда - тот самый миллион квадратов. И сегодня приятные события начинают происходить, мы вручаем ключи первым новоселам. Такого количества жилья мы не строили в современной России за последние 30 лет. Мы выходим на уровень ввода жилья, который был в начале 80-х, когда весь Союз строил Ямал, - сообщил губернатор.

Всего в Губкинском для ликвидации аварийного жилья с 2020 по 2023 год планируется построить 43 дома, восемь уже сданы. В комфортные условия переедут больше 2 тысяч семей. До конца этого года планируется ввести еще четыре новых дома.

ФОТО: правительство ЯНАО

Также губернатор посетил губкинскую городскую больницу. Там Дмитрию Артюхову показали работу нового томографа, запущенного в конце прошлого года. Новый аппарат КТ 64-срезовый, то есть за один оборот трубы выполняется 64 скана исследуемой анатомической зоны, что в сравнении с предыдущими 16-срезовыми аппаратами сокращает продолжительность манипуляции и экономит время пациентов. Врачи отмечают, что число исследований увеличилось почти в два раза. Томограф принял почти 900 пациентов.

Кроме того, в Губкинском глава региона посетил спортивный комплекс «Арктика», где оборудовано отделение адаптивной физкультуры. Здесь проходит реабилитация после операций, травм, а также короновируса.