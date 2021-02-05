Дмитрий Артюхов открыл новый детский сад в Губкинском

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов открыл новый детский сад «Радуга» в Губкинском. Всего в учреждении будет шесть групп, три из них рассчитаны для детей от 1,5 до трех лет.Посещать его будут 120 малышей.

Одна из ключевых особенностей детского сада направлена на формирование у детей навыков инженерно-технического мышления. Решение внутренних пространств в дошкольном учреждении выстроено в виде локаций с соответствующим оформлением и содержанием. На площадках «Математическое развитие», «Интеллект-игра», «LEGO–конструирование и робототехника» детям будут помогать заниматься художественным и техническим творчеством.

Фото: правительство ЯНАО

Напоминаем, что согласно поручению Президента России по обеспечению всех детей до трех лет местами в яслях, на Ямале началось строительство 22 детских садов. Первый из них открылся осенью 2020 года в селе Азовы. Остальные начнут работать в ближайшее время.

-Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись в прошлом году, на Ямале открываются 22 детских сада, несколько здесь, в Губкинском. Хочу поблагодарить строителей, а также воспитателей - тех, кто уже сейчас создает здесь уют, следит, чтобы дети развивались. Поздравляю вас с открытием садика, - сказал губернатор.