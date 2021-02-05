Состоялся первый регулярный рейс из Красноселькупа в Тюмень

Фото: правительство ЯНАО

Самолет из Красноселькупа выполнил первый регулярный рейс в Тюмень. Этого события жители села ждали очень долго. Авиасообщение было приостановлено в 2012 года из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Перевозки самолетами были приостановлены, сообщение обеспечивали только вертолеты.

В конце 2020 года был выполнен первый технический рейс, который подтвердил возможность приема воздушных судов на взлетно-посадочной полосе.

Частота выполнения рейсов - один раз в неделю, к летнему периоду планируется увеличение до трех раз в неделю. Маршрут субсидируется из окружного бюджета, цена в одну сторону составляет 7 тысяч рублей без учета агентских сборов. Выполняет перевозку авиакомпания Utair на самолете Ан-24. Время в полете составляет 3 часа 20 минут.

Приобрести билеты можно на сайте компании АСТ или в кассах продаж.

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