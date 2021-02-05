Ямал отправил почти 20 тонн непищевых продуктов оленины в Германию

Фото: правительство ЯНАО

Ямал наращивает экспорт продукции оленеводства. В ближайшее время первая партия непищевых продуктов объемом 19,2 тонн поступит в Германию. Это так называемые боенские отходы - легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, непригодные в пищу человеку. На немецком предприятии из них будут производить корма для животных.

Экспортируемое сырье получено от убоя оленей на сертифицированных убойно-холодильных комплексах МП «Ямальские олени», расположенных в селе Яр-Сале и фактории Юрибей.

-Первые 33 тонны непищевых продуктов оленеводства были реализованы в Германию в минувшем году. Ранее данная продукция утилизировалась путем использования на корм зверям, либо уничтожалась сжиганием. В планах на 2021 год - экспорт порядка 90 тонн непищевых продуктов оленеводства, - сообщил заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса Андрей Ревнивых.

Увеличение экспорта непищевых товарных позиций - это перспективное направление для автономного округа. В его достижении ключевое мероприятие - сертификация убойно-холодильных комплексов на соответствие международным требованиям. Такую задачу ранее ставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Сертификацию на соответствие экспортным требованиям уже прошли семь убойных комплексов из 15 действующих. Остальные будут сертифицированы в 2021-2022 годах.