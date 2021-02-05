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Жительница Нового Уренгоя, продавая варочную панель, нарвалась на мошенников

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Нового Уренгоя лишилась крупной суммы, продавая варочную панель мошеннику

Жительница Нового Уренгоя лишилась крупной суммы, продавая варочную панель мошеннику

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1962 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что заявительница разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже варочной панели. Злоумышленник, под предлогом перечисления денег за покупку, убедил женщину продиктовать номер ее банковской карты и код, который пришел в смс-сообщении. После чего со счета заявительницы списались 39 тысяч рублей, а злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напоминаем, что от подобной схемы пострадала еще одна жительница газовой столицы. Пытаясь продать пуховик мошеннику, она лишилась более 20 тысяч рублей.

Криминал