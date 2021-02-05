В Шурышкарском и Пуровском районах обнаружили нарушения при заключении контрактов на ремонт дорог

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершилась проверка эффективности распределения выделенных субсидий на дорожную деятельность в муниципалитетах. В результате выявлены нарушения при заключении муниципальных контрактов на ремонт дорог в Шурышкарском и Пуровском районах. В настоящее время по выявленным фактам проводятся дополнительные проверки.

Напоминаем, что провести данную проверку поручил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе совещания об итогах дорожной кампании в 2020 году.

Стоит отметить, что в 2020 году в округе начались работы на 400 километрах региональных и муниципальных трасс. Рабочие приступили к реконструкции участка Коротчаево-Новый Уренгой. Там спрямляют дорогу, меняют покрытие и реконструируют мостовые сооружения. Работы выполнены на 23 километрах.

На участках Пурпе-Пуровск и Пуровск-Коротчаево начались работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Завершить их планируется в 2022 году.

В муниципалитетах в нормативное состояние привели 76 километров дорог, реконструировали и построили почти 27 километров.