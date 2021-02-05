Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке, которая пройдет 14 февраля. Любителей спорта приглашают на трассу спортшколы «Олимпиец» по ул. Уренгойская, 46.

Впервые «Лыжня Россия» прошла в 1982 году. Ежегодно заявки на участие подают более 70 регионов страны. Это массовое мероприятие привлекает не только любителей, но и профессионалов. Участники получают дипломы и медали с символикой соревнований.

В прошлом сезоне 38 открытая гонка собрала 356 ноябрян.

Забеги проводят на дистанциях 5 километров (для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше, юношей и девушек 2003 года рождения и младше) и 800 метров (мальчики и девочки 2011 года рождения и младше).

Предварительные заявки принимаются до 14.00 часов 12 февраля и 14 февраля с 08.30 до 11.00 (непосредственно перед началом соревнований). Комиссия по допуску с присвоением и выдачей номера работает с 10 по 12 февраля с 14.00 до 17.00.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(3496) 42-68-89.