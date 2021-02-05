Пуровчан приглашают поучаствовать в вокальном конкурсе «Голос Севера 35+»

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе стартовал прием заявок на участие в районном конкурсе вокального искусства «Голос Севера 35+». К участию приглашаются певцы-любители старше 35 лет (включительно), не имеющие профессионального музыкального образования, и не являющиеся работниками культуры. Главный приз - 50 тысяч рублей.

Конкурс проводится по аналогии с известным вокальным ТВ-шоу «Голос». С января по декабрь участникам предстоит пройти пять этапов: отборочный, слепые прослушивания, поединки, полуфинал и финал. Вокалисты, успешно выступившие на «слепых прослушиваниях», попадут в команду к одному из четырех наставников, который будет обучать конкурсантов навыкам исполнения музыкальных произведений и выступления на сцене.

Заявки принимаются до 19 февраля. Ознакомиться с положением и подать заявку можно в официальной группе «ВКонтакте» организатора конкурса МБУК «Пуровский районный центр национальных культур». Телефоны для справок: 8-982-260-09-86; 8922-463-70-56.

Отметим, что конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений культуры» и направлен на выявление и развитие талантов в области вокального искусства среди жителей района среднего и старшего возраста.