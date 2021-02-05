Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 февраля 2021 года увеличилось на 59 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 59 человек, с начала периода - 35 923.

Из общего числа болеющих госпитализировано 339 жителей, 22 из них - в тяжелом состоянии, 8 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 385 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 69-летней женщины из Ноябрьск и 79-летней женщины из Салехарда. Напоминаем, что во вторник, 2 февраля, также зафиксировано две смерти. В остальные дни: 1, 3 и 4 февраля скончались по одному человеку.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 450 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 52 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 15, Пуровском районе - 7 и Губкинском - 6.

Далее идут: Ямальский район - 5, Шурышкарский и Приуральский районы - 4, Ноябрьск и Салехард - 3.

Всего в регионе было проведено 4 519 тестов в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 201 человек, за весь период - 32 644.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 688 человек с COVID-19, с начала периода - 3 934 606. Выздоровевших - 23 582, за весь период - 3 413 495. Умерших - 527, с начала периода - 75 732.