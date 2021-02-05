В школах Салехарда горячим питанием обеспечены почти 8 тысяч учеников

Фото: администрация Салехарда

Качество питания салехардских школьников всегда находится на особом контроле. При формировании меню всегда учитывается мнение родителей. Координаторы проекта «Здоровое питание» заранее узнают, какие продукты родители хотят включить в рацион и какую продукцию использовать

-Родителей всегда слышим, и пытаемся внести все предложенные изменения, корректируем недостатки, если они есть. Сегодня мы уверенно можем сказать, школьники обеспечены вкусным и здоровым питанием, - отметила координатор проекта «Здоровое питание Лариса Цупикова.

Так, за этот учебный год в салехардских школах горячим питанием обеспечены 7 711 детей, из них 3 533 - ученики начальных классов. Горячее питание на бесплатной основе получают 4 869 льготников.

Посмотреть меню на каждый день родители могут на сайте учебного учреждения в разделе «Школьное питание».

Отметим, за 2020 год цех по производству мясных полуфабрикатов переработал для образовательных организаций города более 11 тонн мяса, из которого изготовлено более 156 тысяч порций полуфабрикатов, в том числе из мяса оленя.