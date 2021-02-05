В Пуровской врачебной амбулатории работает квалифицированный врач с 35-летним стажем

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровской врачебной амбулатории приняли на работу квалифицированного специалиста с 35-летним стажем. Врач Азизбек Мухтарович Маматов заступил на работу с 19 января по просьбе руководства ТРЦБ. Сейчас медик ведет прием пациентов как врач общей практики и обслуживает вызовы на дому. А с марта 2021 года планирует приступить еще и к приему неврологических больных.

После окончания в 1986 году Киргизского Государственного медицинского института по специальности лечебное дело и интернатуры по неврологии, он работал врачом-неврологом в участковой больнице одного из небольших поселений Киргизии.

Специфика участковой больницы позволила доктору приобрести большой опыт работы с пациентами: он оказывал медицинскую помощь взрослым и детям. Помимо основной специальности также успел поработать терапевтом и педиатром.

В 2007 году Азизбек Мухтарович вместе с семьей перебрались в Ханты-Мансийский автономный округ. Там он трудился врачом-неврологом в Горноправдинской участковой больнице вплоть до 2021 года. Вел прием в поликлинике и лечил пациентов в стационаре.

Отметим, что в 2018 году доктор прошел обучение и получил дополнительную специализацию врача общей практики. Также он имеет сертификаты по иглорефлексотерапии, мануальной терапии, психо-терапии и наркологии.