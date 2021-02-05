В Новоуренгойскую больницу поступил бронхоскоп последней модели

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В центральную городскую больницу Нового Уренгоя поставили видеобронхоскоп - это эндоскопический прибор для обследования внутренней поверхности трахеи и бронхов. В режиме узкоспектрального осмотра, он показывает строение мелких сосудов, что дает возможность диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях.

Аппарат подключен к видеопроцессору, который демонстрирует изображение высокого качества в электронном варианте. К тому же за счет малого диаметра рабочей части, которую вводят в полость при обследовании, процедура менее дискомфортна для пациента.

-В прошлом году в рамках проекта «Здравоохранение» Новоуренгойская больница приобрела необходимое для работы оборудование: это и аппарат УЗИ экспертного класса, и ИВЛ, и магнитно-резонансный томограф. Часть оборудования еще на этапе установки, все оно отвечает современным требованиям оказания медицинской помощи, - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

В этом году в рамках проекта «Здравоохранение» планируется дооснащение медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием, а также проведение текущего и капитального ремонта медицинских учреждений.