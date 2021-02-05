Глава Салехарда Алексей Титовский зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте»

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте».

-Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря вашим сообщениям зачастую удается оперативно разрешить ту или иную ситуацию. Понимаю, что это востребованная площадка, где собирается своя аудитория, а потому сегодня завел аккаунт в VK, - отметил градоначальник.

Также он сообщил, что публичная страница городской администрации стремится к показателю в 8 тысяч подписчиков, что говорит о востребованности контента, популярности соцсети и возможности обратиться к ответственным структурам напрямую.

Первым сообщением на своей странице во «ВКонтакте» глава города опубликовал голосование за проект благоустройства на месте Ямальского полярного агроэкономического техникума.

-Анализ сообщений в системе «Инцидент Менеджмент» показывает, что «Инстаграм» и «ВКонтакте» самые популярные площадки у салехардцев - именно в этих соцсетях горожане задают наибольшее число вопросов. Расширение площадок это правильный шаг, который позволит повысить качество диалога с жителями окружной столицы, - рассказал руководитель Центра управления регионом Александр Павлика.

Отметим, что Алексей Титовский постоянно делится новостями из жизни города, личными событиями и поздравлениями. Ежеквартально выходит в прямой эфир или общается с горожанами посредством сервиса «Вопрос-Ответ».