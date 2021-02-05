Теперь он Валера: жители Ноябрьска дали имя комару из городского парка

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска дали имя знаменитому железному комару, который находится в городском парке. Теперь его зовут Валера! Голосование проходило. Голосование проходила на портале «Живем на Севере».

Всего было выдвинуто 34 варианта. В итоге за Валеру отдали голоса 59 человек. Чуть меньше, 52 голоса, у названия Страж Ямала. На третьем месте расположился «Хозяин Севера» с одиннадцатью голосами. Было и одно женское имя - «Комариха Варвара - хозяйка Сибири».

Всего в финальном отборе участвовало десять идей.

Также напоминаем, что ранее «старший брат Валеры» Комар - хранитель Сибири вошел в тройку самых необычных памятников России. По итогам конкурса для каждого из участников будет создана виртуальная 3D-модель. Позже они войдут в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России».