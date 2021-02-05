В Салехарде осужденный за взятку директор Ледового дворца продолжала работать с детьми Фото: Ольга Крыльцова

Согласно приговору Салехардского городского суда в октябре прошлого года бывший директор ГАУ ЯНАО «Ледовый дворец» и три ее пособника признаны виновными в присвоении 198 тысяч рублей из бюджетных средств.

Соучастников приговорили к различным видам наказания, а бывшему директору назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, также судом удовлетворен иск о возмещении ущерба в сумме 198 тысяч рублей. После этого приговор не обжаловался, а имущественные взыскания на общую сумму 598 тысяч рублей были исполнены.

Однако, несмотря на вступление приговора в законную силу в ноябре 2020 года, осужденная еще два с половиной месяца продолжала работать с детьми в спортивном учреждении в должности начальника отдела физкультурно-массовой работы и спортивных мероприятий, что противоречит требованиям закона.

В связи с этим руководству Ледового дворца было внесено представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования трудовые отношения с осужденной прекращены.