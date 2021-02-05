Качество и доступность: в Губкинском открылась Инновационная стоматология Welar

Фото: Инновационная стоматология Welar

Не секрет, что все мы в детстве боялись стоматологов, которые представлялись нам злыми докторами со страшными щипцами. И хотя все мы уже повзрослели, иногда, почувствовав зубную боль, ненароком пытаемся отложить визит к специалисту.

Однако время идет, технологии развиваются, в том числе и в области стоматологии, полностью меняя подход в лечении.

Теперь жители Губкинского и других городов Ямала могут обратиться за профессиональной и безболезненной помощью в Инновационную стоматологию Welar.

Главный принцип клиники - сделать качественную стоматологию доступной. По итогам 12 лет работы и лечения более чем 20 тысяч пациентов можно с уверенностью сказать, что это удалось.

Инновационной стоматологии Welar сегодня - это клиника в центре города, оснащенная самым современным оборудованием для разных аспектов стоматологии:

- Восстановления утраченных зубов;

- Создания голливудской улыбки вашей мечты;

- Лечение без боли для взрослых и детей;

-Уникальное восстановление стоматологического здоровья для старшего поколения вашей семьи.

Обращаясь в Welar, вы можете быть уверены, что с вами работают ведущие специалисты Губкинского. Прекрасные и отзывчивые доктора позаботятся о всех аспектах вашего стоматологического здоровья.

Каждый специалист ждет вас на комплексную консультацию. Здесь используют все знания и прилагают все усилия, что бы вы могли улыбаться чаще.

Телефон для записи на прием: 8(34936) 277-07.

Адрес: г. Губкинский, мкр.9, дом 6, ТЦ «Магнат».