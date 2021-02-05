Ноябрян приглашают поучаствовать в городской игре «Интеллектуальный семейный турнир»

Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска приглашают принять участие в городской игре «Интеллектуальный семейный турнир».

Участников ждет три тематических раунда из категорий «Общие знания», «Медиа» и творческий конкурс «Ассоциации». По итогам игры победители будут награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, а также памятными подарками от партнеров турнира.

Для участия необходимо сформировать команду, в состав которой войдет одна семья:

- один взрослый от 18-ти лет и 2 или 3 ребенка от 5-ти до 10-ти лет;

- два взрослых от 18-ти лет и 1 или 2 ребенка от 5-ти до 10-ти лет.

Заявки на участие принимаются до 5 февраля 2021 года на электронную почту pridpdm89@gmail.com. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(958)-88-10-130, 8(3496)35-28-04 или по адресу: проспект Мира, 84а, МБУ «Дворец молодежи».