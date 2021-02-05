В Лонгъюгане и Приозерном появятся новые спортплощадки

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети ВКонтакте

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских побывал с рабочим визитом в Лонгъюгане и Приозерном. Главная цель поездки - осмотреть территории которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

-В Лонгъюгане планируется строительство новой спортивной площадки по улице Школьной. Жители в поселке - активные, любят заниматься спортом. Думаю, для них площадка станет настоящим подарком. Предложил сделать спортивный объект более универсальным, чтобы можно было играть не только в баскетбол, но и в футбол, и волейбол. Рассмотрим существующие предложения и подберем подходящий вариант функционального оборудования, - отметил руководитель.

Что касается Приозерного, то там появится спортивно-игровая площадка по улице ФК-2: деревянный лабиринт, беседки, скамейки, спортивный комплекс. Планируется уделить внимание и близлежащей территории - сделать дорожки и парковку.

Также Дмитрий Жаромских посетил объекты социальной сферы: амбулатории, школы, библиотеки и культурно-досуговые центры.

-Рад, что школы в небольших поселениях оснащены не хуже городских - у наших детей достаточно возможностей для получения качественных знаний и развития творческого потенциала. Сотрудники досуговых учреждений следят за тем, чтобы в Приозерном и Лонгъюгане проходили интересные мероприятия, и пандемия в этом не помеха: специалисты с легкостью освоили онлайн-форматы, - рассказал глава муниципалитета.

Отметим, что амбулатории в поселках полностью укомплектованы, работают терапевты, педиатры и стоматологи. В каждой из них есть хорошо оснащенная лаборатория.

В завершение встречи Дмитрий Жаромских обсудил с главами поселений подготовку к озеленению, а также к пожароопасному периоду.