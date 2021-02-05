В Лабытнанги реализуется практика, которая позволяет определить таланты детей в раннем возрасте

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

В Лабытнанги реализуются уникальные практики в области социальной сферы. Так, проект «Таланты и успех» реализуется для дошколят уже второй год. За это время он не раз подтвердил свою эффективность в развитии детей.

На раннем этапе - в возрасте 4-5 лет - проводится диагностика способностей ребенка по трем направлениям: спортивное, интеллектуальное и творческое. Педагоги определяют, в каких видах деятельности ребенок проявляет себя наиболее ярко. Далее формируются профильные группы, где на основе выявленных способностей продолжается познавательная деятельность детей.

В «Снежинке» воспитывают будущих чемпионов, в «Улыбке» юные дарования занимаются по музыкальному профилю, а в «Ромашке» сделан акцент на развитие интеллектуальных способностей. Здесь дошколят начинают знакомить с азами информатики и робототехники.

Проект охватил уже более 900 ребят Семи лиственниц. В детских садах открыто 9 специализированных групп, где бесплатно занимаются 174 ребенка. Создана современная развивающая среда.

-Проект уникальный и не имеет аналогов в России! Мы первые и, безусловно, имеем точки роста в его реализации. Но ради успешного будущего детей, мы сделаем все от себя зависящее, чтобы проект принес достойные результаты и был признан лучшей муниципальной практикой, - рассказала глава города Марина Трескова.