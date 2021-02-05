В Ноябрьске лихач на «Приоре» врезался в автобус

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на ямальских трассах зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

Одна из аварий случилась 4 февраля на ул. Ленина города Ноябрьска. Около 22:40 водитель «Лады Приоры», поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не пропустил вперед автобус марки «ЛИАЗ», в следствие чего произошло столкновение. Во время удара пассажир легковушки получил травмы, позже его доставили в больницу.

Также напоминаем, что вчера в Ноябрьске произошла еще одна авария. На проспекте Мира водитель «Лады Приоры» не справился с управление и вылетел на встречку.

Отметим, что с начала 2021 года на ямальских дорогах произошло 516 ДТП, в которых 7 человек погибли и 29 травмированы, в их числе 2 детей.