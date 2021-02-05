На Ямале почти 60 студентов из числа КМНС получили сертификаты на представление среднего профессионального образования

Фото: департамент образования ЯНАО

Самые инициативные студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, получившие сертификат на получение СПО в 2020 году, встретились с сотрудниками окружного департамента образования, департамента по делам КМНС, а также руководством Ямальского многопрофильного колледжа.

В ходе встречи обсуждались итоги зимней сессии, а также разработки и реализация календаря событий в 2021 году.

Напоминаем, что в 2020 году был разработан и запущен механизм предоставления образовательного сертификата на получение среднего профессионального образования для абитуриентов из числа коренных малочисленных народов Севера.

Первые 58 сертификатов получили абитуриенты Ямальского многопрофильного колледжа по 15 образовательным программам среднего профессионального образования.

Кроме того, по решению губернтора Дмитрия Артюхова решено распространить существующие меры социальной помощи на студентов, проживающих в городах округа, не отнесенных к территориям традиционного проживания. Речь идет о соцстипендии в размере 4,5 тысяч рублей и возмещении расходов на проживание в общежитии в размере 2 тысяч рублей ежемесячно. Напомним, размер этих выплат студентам-очникам был увеличен с 1 января 2020 года.

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