На Ямале инспекторы по маломерным судам напомнили рыбакам о безопасности на льду

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале инспекторы по маломерным судам продолжают выходить в рейды, чтобы следить за безопасностью жителей.

В этот раз в поле зрения спасателей оказались любители подледного лова. Рыбакам раздавали тематические памятки и проводили беседы-инструктажи. Также северянам напоминали, как определить опасные места замерзшего водоема.

-Каждый рыбак знаком с особенностями льда. Но мы регулярно предупреждаем и напоминаем, что лед на водоемах бывает непрочным: в местах у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью, - рассказал инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО Александр Волков.

Кроме того, речной патруль обращает внимание, что выезд на лед на автотранспорте опасен всегда, даже суровой зимой. Водоем - не автотрасса, он не предназначен для движения автомобилей. Передвигаться можно только по открытым зимникам.

Помните, что за выход и выезд на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, а также выезд за пределы разрешенных ледовых переправ предусмотрена административная ответственность.