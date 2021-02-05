Погода на Ямале на 5 февраля: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 5 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 5 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -31, ночью -29. Ветер 4-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -23, ночью -18. Ветер 1-2 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - снег. Днем -31, ночью -28. Ветер 1-2 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -33, ночью -34. Ветер 3-4 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -29, ночью -27. Ветер 2-3 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -30, ночью -31. Ветер 0-2 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -30, ночью -28. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -27, ночью -23. Ветер 1-2 м/с.