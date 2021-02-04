На Ямале возобновили Дни онкологической безопасности

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале снова возобновились Дни онкологической безопасности. С начала февраля врачи-онкологи, а также специалисты центров и отделений медицинской профилактики будут вести консультативный прием граждан в большинстве медучреждений.

Накануне в окружной больнице уже провели мастер-класс для пациенток, где рассказали о симптомах одного из самых распространенных видов онкологии среди женщин - раке молочных желез.

На данный момент около 8 тысяч ямальцев состоят на учете с онкологическими заболеваниями. Большинство случаев выявляется в самом начале заболевания. В 2020 году выявлено 986 новых случаев онкологии, 560 из которых диагностированы на ранних стадиях.

-Алгоритм успешного лечения злокачественных новообразований зависит от ранней диагностики. У нас для этого есть все условия: наличие современного оборудования, в частности, эндоскопического, ультразвукового, компьютерной томографии. Все это помогает нашим онкологам выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Также напоминаем, что с этого года врачи и фельдшеры, которые выявят онкологическое заболевание на ранней стадии, будут получать премию. Таким образом планируется повысить онконастороженность у врачей и снизить смертность от онкозаболеваний в округе.

По итогам 2020 года Ямал вошел в число регионов России с самой низкой заболеваемостью злокачественными новообразованиями. Это стало возможным благодаря хорошей диагностике и лечению.