В Пуровском районе перевыполнили план по расселению жильцов из аварийных домов

Фото: правительство ЯНАО

В Пуровском районе в два с половиной раза перевыполнили план по расселению жильцов из аварийных домов. По итогам прошлого года в новые квартиры переехали 502 семьи, а это на 318 больше, чем было запланировано.

Отметим, что пуровчане улучшили свои жилищные условия благодаря выделению дополнительных средств из окружного бюджета.

-Пуровский район сегодня активно строится. В Тарко-Сале возводят целый микрорайон под переселение. В поселке Уренгой скоро будет сдан многоквартирный дом. В Ханымее начали строительство. Ведем работу и по формированию новых земельных участков для возведения многоэтажных домов в капитальном исполнении, как в районном центре, так и в поселениях. Квартиры в новых домах предоставят жителям аварийного фонда, чтобы у каждого был комфорт, уют и безопасность, - отметил глава района Антон Колодин.

Кроме того, в прошлом году новые квартиры взамен аварийных получила 271 семья, а 47 семей воспользовались возможностями программы «Сотрудничество» и из ветхих домов переехали на юг Тюменской области.