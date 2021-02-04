В Салехарде проинспектировали главные городские стройки

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде депутаты Городской Думы, депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Денисов и представители администрации города проверили ход работ на строящихся жилых объектах.

В этом году планируется построить и сдать в эксплуатацию свыше 17 тысяч квадратов жилья - это 8 многоэтажек на 235 квартир.

-Посмотрели два объекта одного застройщика, жилой дом и жилой комплекс. На сегодняшний день много обращений поступает от горожан по поводу переселения. Хочу сказать, дома возводятся, и целиком будут заселяться по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, - рассказал Алексей Денисов.

Так, по ул. Мира-Титова идет многоквартирная жилая застройка. Подрядчик производит работы по монтажу колонн, ригелей и плит перекрытия 3-4 этажа. Ведутся строительно-монтажные работы по устройству каркаса дома. Семиэтажный дом рассчитан на 73 квартиры. Срок сдачи объекта - 2022 год.

В микрорайоне Обдорский также идут работы по монтажу колонн, ригелей и плит перекрытия этажей. Ведутся строительно-монтажные работы по устройству каркаса.В 2022 году здесь появятся два восьмиэтажных дома на 148 квартир, третий - рассчитан на 254 квартиры.

Кроме того, продолжается строительство нового многоквартирного жилого комплекса в районе улицы Геологов. В этом году планируется завершить еще один дом на 21 квартиру.

Строится и трехэтажный дом по улице Шалгина. Там будут располагаться 24 однокомнатные квартиры и 3 - двухкомнатные. Окончание строительства запланировано на октябрь этого года.

Готовы ограждающие конструкции (стены, окна, крыша) двух корпусов многоквартирного жилого дома по улице Чкалова, рассчитанного на 48 квартир.

Трехэтажные дома на ул. Патрикеева, Северная, Пушкина уже имеют свайное основание. Общая площадь этих объектов - 2 769,2 метра квадратных.

Возводится каркас 60-квартирного дома по улице Глазкова. В нем будет 30 однокомнатных квартир, по 15 - комнатных и 15 - трехкомнатных.

Также строители работают на возведении трехэтажного многоквартирного дома по ул. Кооперативной на 23 квартиры.